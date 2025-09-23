Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong hát ở sự kiện của web cá độ

Sau vụ việc khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng (Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng) xuất hiện hình ảnh, logo web cờ bạc, thêm nhiều nghệ sĩ bị đào lại hình ảnh, video liên quan nền tảng cá độ phi pháp.

Khánh Phương - thành viên của nhóm Ngũ hổ tướng đang bị Công an TPHCM triệu tập - tham gia sự kiện livestream quảng cáo cho nhà cái ngày 6/6. Nam ca sĩ được giới thiệu trang trọng trong chương trình mừng sinh nhật 2 năm của web cá cược. Video Khánh Phương biểu diễn trước background nhà cái vẫn tồn tại trên trang quan web đánh bạc.

Ngoài ra, video Châu Khải Phong và Hồ Quang Hiếu biểu diễn tại chuỗi chương trình được gọi là "MegaLive mừng sinh nhật" (lần lượt ngày 16/5 và 26/5) cũng xuất hiện trên các nền tảng liên quan web cá cược.