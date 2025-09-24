Khánh Phương đáp trả sau khi bị Duy Mạnh công kích 'vừa ngu vừa tham'

Ngày 23/9, Duy Mạnh bất ngờ đăng tải bài viết phủ nhận việc anh quảng cáo cho một trang web cá độ. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen cho biết hình ảnh được chụp tại một sự kiện khi anh biểu diễn ở casino Campuchia vào dịp cuối năm.

Nam ca sĩ chia sẻ anh thường xuyên nhận được cuộc gọi, tin nhắn mời quảng cáo web cờ bạc, song anh đều bày tỏ rõ thái độ từ chối.

Đáng chú ý trong bài viết, Duy Mạnh còn lên tiếng công kích nhóm Ngũ Hổ Tướng là "vừa ngu vừa tham".

"Tôi chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi. Chứ tôi không thích làm hổ tướng" - anh viết.