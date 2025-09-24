Khánh Phương đáp trả sau khi bị Duy Mạnh công kích 'vừa ngu vừa tham'

Ngày 23/9, Duy Mạnh bất ngờ đăng tải bài viết phủ nhận việc anh quảng cáo cho một trang web cá độ. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen cho biết hình ảnh được chụp tại một sự kiện khi anh biểu diễn ở casino Campuchia vào dịp cuối năm.
Nam ca sĩ chia sẻ anh thường xuyên nhận được cuộc gọi, tin nhắn mời quảng cáo web cờ bạc, song anh đều bày tỏ rõ thái độ từ chối.
Đáng chú ý trong bài viết, Duy Mạnh còn lên tiếng công kích nhóm Ngũ Hổ Tướng là "vừa ngu vừa tham".
"Tôi chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi. Chứ tôi không thích làm hổ tướng" - anh viết.
Ngay sau bài viết của Duy Mạnh, Khánh Phương đã có động thái đáp trả. Dưới phần bình luận, giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm viết: "Ngũ Hổ Tướng tụi em sao dám nhận người vừa khôn vừa ít tham như anh". Được biết cuộc khẩu chiến giữa Duy Mạnh và Khánh Phương hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.
Trước đó vào ngày 18/9, 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng tổ chức họp báo về việc thành lập nhóm nhạc lấy tên Ngũ Hổ Tướng và giới thiệu MV ra mắt "Anh em trước sau như một".
Tuy nhiên không lâu sau đó, mạng xã hội xôn xao tin MV ca nhạc này có hàng loạt cảnh quảng cáo lộ liễu một trang web cá độ bất hợp pháp. Trước sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã tiến hành mời làm việc đối với các ca sĩ, ê-kíp tham gia sản xuất MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng.
Đến sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV ca nhạc nói trên.
Đến chiều 23/9, phía Khánh Phương cũng đăng tải lời xin lỗi chính thức trên trang cá nhân. Anh khẳng định: "Tôi và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo cho những web liên quan đến cờ bạc".
Theo đó, Khánh Phương thừa nhận sơ suất khi đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng, khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc thất vọng cho các khán giả đã yêu mến nhóm.
Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này. Cuối cùng, anh mong mọi người cho cơ hội sửa sai để được tiếp tục cống hiến.