Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm': Ở nhà 200 tỷ sống độc thân tuổi 41

Trong 6 mối tình của quá khứ, Quỳnh Nga là mối tình để lại cho Khánh Phương nhiều kỷ niệm khó quên. Cách đây hơn 10 năm, khi Khánh Phương và Quỳnh Nga đều đang là những cái tên được chú ý trong showbiz ở lĩnh vực ca hát lẫn phim ảnh. Cặp đôi hợp tác cùng nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc như Gió đông ấm áp, Ngàn lần khắc tên em…

Từ đó, cả hai nhiều lần đi diễn chung khiến khán giả đặt ra nghi vấn về tình cảm. Sau nhiều lần phủ nhận, năm 2018 Khánh Phương mới thừa nhận từng yêu Quỳnh Nga hơn 2 năm. Về phía Quỳnh Nga, cô cũng xác nhận từng có thời gian yêu giọng ca Chiếc khăn gió ấm. Tuy nhiên thời điểm đó, cả hai đều có cuộc sống riêng nên không tiện chia sẻ nhiều.

Khánh Phương và Quỳnh Nga hội ngộ trong một sự kiện sau 4 năm chia tay.

Vào Giáng sinh năm 2020, Khánh Phương bất ngờ công khai đã có người yêu sau một thời gian chia tay Quỳnh Nga. Tuy nhiên nam ca sĩ cho biết chưa có kế hoạch kết hôn vì còn phải trải qua nhiều thử thách và muốn hoàn thành một số dự định khác trong công việc.

Trước đó khi tiết lộ hình mẫu lý tưởng của người bạn đời, Khánh Phương bộc bạch: "Tôi chỉ cần một cô gái yêu thương mình, biết nhường nhịn và đặc biệt có thể làm bố mẹ của tôi cảm thấy không khí gia đình ấm áp. Tôi phải đi làm thường xuyên, người ở nhà với bố mẹ nhiều nhất chính là vợ tôi. Do đó, hợp với gia đình chính là yếu tố khi tôi tìm kiếm người bạn đời".

Khánh Phương trình diễn hit 'Mưa thủy tinh'

Your browser does not support the video tag.

Anh Thư