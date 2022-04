Khánh My bênh Sơn Tùng làm MV có cảnh tự sát: 'Xem và im lặng đi'

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc tiếng Anh There's No One At All. Sự tái xuất của nam ca sĩ ngay lập tức trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội.

MV There's No One At All - Sơn Tùng

Đúng như dự đoán của nhiều người, không gây tranh cãi không phải là Sơn Tùng. Theo đó, There's No One At All là MV có màu sắc u ám kèm thông điệp sống tiêu cực nhất của Sơn Tùng từ trước đến nay.

Cụ thể, Sơn Tùng với tạo hình một cậu bé teen ngỗ ngược, bất cần. Băng cát sét tua ngược về quá khứ, tái hiện hình ảnh cậu bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Cậu lớn lên không có tình thương, bị bạo lực học đường và dần trở thành kẻ ngông cuồng, mất lòng tin, lạc lõng và cùng cực cô đơn…