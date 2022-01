Kháng nghị bản án ‘6 bị cáo trong vụ án Agribank Cần Thơ’ được tuyên vô tội

“Như vậy, HĐXX cho rằng chủ thể chứng minh thiệt hại trong vụ án hình sự là bị hại là vi phạm quy định Điều 15 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định xác định sự thật vụ án tố tụng hình sự.

Để chứng minh tội phạm cơ quan điều tra và VKSND TP Cần Thơ đã thu nhập chứng cứ theo đúng quy định tại Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự”, VKSND TP Cần Thơ khẳng định.

Đồng thời, Viện KSND TP Cần Thơ cũng nêu, HĐXX không chấp nhận giá trị tài sản do hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các địa phương và Trung ương định giá vì cho rằng, hoạt động định giá trong tố tụng hình sự còn nhiều hạn chế và lấy giá trị tài sản do luật sư cung cấp từ các chứng thư của công ty thẩm định giá, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền đất, kết luận Thanh tra Chính phủ để so sánh, đưa ra chênh lệch là không đúng với quy định pháp luật, chưa đánh giá toàn diện chứng cứ.

Từ những căn cứ trên, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm; đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ để xét xử lại theo đúng quy định.

Hoài Thanh