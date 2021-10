Khẩn trương xử lý ổ dịch COVID-19 liên quan đến trường mầm non ở Bắc Ninh

Bên cạnh với việc cho học sinh trên địa bàn phường Võ Cường nghỉ học để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, TP Bắc Ninh cũng tạm thời phong tỏa 4 tòa nhà, chung cư tại phường Võ Cường gồm chung cư Vcity, chung cư Cát Tường Thống nhất, chung cư Cường Thịnh và Trường Mầm non Sao Mai để phục vụ điều tra, truy vết. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm PCR, thành phố sẽ cách ly y tế đối với từng khu vực có nguy cơ.

Trước đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các trường học bố trí cho học sinh sinh hoạt trong phạm vi lớp học, chia giờ ra chơi và về học để bảo đảm giãn cách, tránh lây lan dịch bệnh.

