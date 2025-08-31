Khẩn trương trao 'quà' Tết Độc lập, hơn 5.600 tỷ đồng đã được chi

Kho bạc Nhà nước cho biết: Thực hiện Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp đang khẩn trương "chạy đua với thời gian", nhiều cán bộ, công chức làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để đảm bảo tiền quà đến tay người dân kịp thời, đầy đủ, cố gắng hoàn thành trước ngày 2-9-2025.
Ngày 29-8-2025, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 13578/BTC-NSNN hướng dẫn cụ thể việc tặng quà. Theo đó, quà tặng được thực hiện theo hộ gia đình và công dân có thể nhận bằng hai hình thức. Thứ nhất, chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Thứ hai, nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, trong trường hợp người dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.
UBND xã được giao quyết định địa điểm phát quà phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà bắt đầu từ ngày 30-8 và hoàn tất trước ngày 2-9-2025. Trường hợp vì lý do khách quan, người dân vẫn có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9-2025. Bộ Tài chính cũng đã phân bổ đầy đủ kinh phí về các địa phương để triển khai.
Trong khi đó, để đảm bảo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực thi nghiêm túc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công điện số 09/CĐ-KBNN ngày 29-8-2025. Công điện yêu cầu Giám đốc KBNN khu vực quán triệt tinh thần Kết luận số 183-KT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 260/NQ-CP ngày 29-8-2025 của Chính phủ. Tất cả cán bộ KBNN phải tập trung cao độ, bố trí nhân lực làm xuyên kỳ nghỉ, tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ chi của các UBND xã.
Bên cạnh đó, hệ thống KBNN cũng khẩn trương hỗ trợ các địa phương tiếp nhận và phân bổ dự toán, nhằm đẩy nhanh việc trao quà Tết Độc lập đến tay từng người dân.
Theo số liệu tổng hợp nhanh từ KBNN, tính đến 13h30 ngày 31-8-2025, đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã hoàn tất tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà. Con số này chiếm tỷ trọng 58,08% với tổng số tiền đã chi trả là 5.687,1 tỷ đồng, tương ứng 53,15% trên tổng kinh phí dự kiến 10.700,3 tỷ đồng.
Đặc biệt, 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và tổ chức trao quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92%. Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Trị đã hoàn thành 100% việc chuyển kinh phí tới các xã và trao quà cho người dân.
Nhiều địa phương khác cũng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Tại Đà Nẵng, 91/94 xã đã trao quà. Hà Tĩnh hoàn thành tại 65/69 xã, Lai Châu tại 37/38 xã, Lạng Sơn tại 60/65 xã, Lào Cai tại 96/99 xã. Nghệ An đã chi trả ở 127/130 xã, Quảng Ninh tại 44/51 xã và Thanh Hoá tại 163/166 xã.
Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành khác đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, huy động tối đa nhân lực để bảo đảm quà đến tay công dân đúng dịp kỷ niệm.
Hơn nữa, các địa phương và đơn vị, trong đó có KBNN, đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, họ đang tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành đúng chỉ đạo của Chính phủ, để mọi công dân đều nhận quà kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn vướng mắc khách quan về địa hình, hạ tầng hoặc điều kiện thời tiết, khiến tiến độ chậm hơn. Song, với quyết tâm cao, các đơn vị cam kết sẽ hoàn tất việc trao quà chậm nhất trước ngày 15-9-2025.
Cuối cùng, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương, chương trình tặng quà Tết Độc lập hứa hẹn sẽ mang đến niềm vui trọn vẹn cho toàn dân. Đây cũng là dịp để mỗi người dân cùng nhau chia sẻ niềm tự hào, đoàn kết hướng về kỷ niệm 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc.