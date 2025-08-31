Khẩn trương trao 'quà' Tết Độc lập, hơn 5.600 tỷ đồng đã được chi

Ngày 29-8-2025, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 13578/BTC-NSNN hướng dẫn cụ thể việc tặng quà. Theo đó, quà tặng được thực hiện theo hộ gia đình và công dân có thể nhận bằng hai hình thức. Thứ nhất, chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Thứ hai, nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, trong trường hợp người dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Kho bạc Nhà nước cho biết: Thực hiện Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp đang khẩn trương "chạy đua với thời gian", nhiều cán bộ, công chức làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để đảm bảo tiền quà đến tay người dân kịp thời, đầy đủ, cố gắng hoàn thành trước ngày 2-9-2025.

UBND xã được giao quyết định địa điểm phát quà phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà bắt đầu từ ngày 30-8 và hoàn tất trước ngày 2-9-2025. Trường hợp vì lý do khách quan, người dân vẫn có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9-2025. Bộ Tài chính cũng đã phân bổ đầy đủ kinh phí về các địa phương để triển khai.

Trong khi đó, để đảm bảo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực thi nghiêm túc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công điện số 09/CĐ-KBNN ngày 29-8-2025. Công điện yêu cầu Giám đốc KBNN khu vực quán triệt tinh thần Kết luận số 183-KT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 260/NQ-CP ngày 29-8-2025 của Chính phủ. Tất cả cán bộ KBNN phải tập trung cao độ, bố trí nhân lực làm xuyên kỳ nghỉ, tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ chi của các UBND xã.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN cũng khẩn trương hỗ trợ các địa phương tiếp nhận và phân bổ dự toán, nhằm đẩy nhanh việc trao quà Tết Độc lập đến tay từng người dân.