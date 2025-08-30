Khẩn trương lên phương án phòng tránh thiên tai do ảnh hưởng bão số 6 (Nongfa)

Bão số 6 (Nongfa) dự báo đổ bộ vào Bắc Trung Bộ trong hôm nay
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào 10h ngày 30/8, vị trí tâm bão số 6 (Nongfa) trên khu vực biển Hà Tĩnh – TP.Huế, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.
Với hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, bão số 6 (Nongfa) có khả năng đổ bộ vào Bắc Trung Bộ trong tối và đêm 30/8.
Trước tác động của bão số 6 (Nongfa), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các lực lượng vũ trang, sở ngành và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phương tiện tại các khu neo đậu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời với mọi tình huống.
Cùng với Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường cùng sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Cụ thể, các xã, phường phải rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ ngập sâu, mất an toàn; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di chuyển, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, cần triển khai ngay phương án chống ngập, giữ giao thông thông suốt tại các trục đường chính, khu trung tâm, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Bên cạnh đó, các xã, phường ven sông phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố, nhất là ở những đoạn đê đã từng bị sạt trượt, nứt nẻ. Các ngành điện lực, viễn thông tăng cường kiểm tra, củng cố hệ thống, duy trì thông tin liên lạc và cấp điện an toàn trước, trong và sau mưa bão.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương xử lý sự cố trên một số tuyến đê xuất hiện sau mưa lũ hoàn lưu bão số 5.
Hà Nội cần huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay từ giờ đầu, không để sự cố lan rộng; coi các vị trí đê bị nứt, sạt trượt là trọng điểm xung yếu, lập và triển khai phương án bảo vệ cụ thể cho từng đoạn. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, kịp thời báo cáo về Bộ để phối hợp chỉ đạo.
Tính đến 6h30 ngày 30/8/2025, hiện cơ quan chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.616 phương tiện/248.834 người, trong đó hoạt động tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: 443 tàu/2.005 người (Thanh Hóa 120 tàu/773 người, Nghệ An 96 tàu/258 người; Hà Tĩnh 01 tàu/7 người, Quảng Trị 145 tàu/317 người, Huế 01 tàu/10 người, Gia Lai 80 tàu/640 người). Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.
Nhà mạng lên phương án đảm bảo liên lạc trong mưa lũ
Trước tình hình mưa lũ kéo dài khiến nhiều trạm phát sóng bị ngập sâu, các nhà mạng đã và đang nỗ lực khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho khách hàng và phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.
Tại Cẩm Thủy, Thọ Xuân và Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), nhiều trạm BTS của Viettel bị ngập sâu trong nước, đội ngũ kỹ thuật phải dùng thuyền tiếp cận, di chuyển thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dựng rào chắn tạm và triển khai máy bơm để giảm thiểu hư hỏng. Ở các huyện miền núi như Bá Thước, Quan Hóa, Thường Xuân, tình trạng sạt lở, đứt tuyến cáp và nguy cơ ngập lụt vẫn rất cao, buộc lực lượng kỹ thuật phải trực chiến 24/24.
Tại Vinh (Nghệ An), theo thống kê sơ bộ, mưa bão đã gây thiệt hại nặng, làm gián đoạn dịch vụ tại nhiều điểm trạm. Để nhanh chóng khôi phục dịch vụ, đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút vận chuyển máy nổ đến các vị trí bị mất điện, quyết tâm khắc phục hoàn toàn sự cố trong thời gian sớm nhất.
Theo MobiFone, ảnh hưởng của mưa bão đã làm điện lưới tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị mất trên diện rộng, mưa lớn và gió mạnh đe dọa hạ tầng mạng lưới.
Trong ánh đèn pin và tiếng gió rít, đội ngũ kỹ thuật MobiFone nỗ lực xuyên đêm bám trụ hiện trường, khẩn trương dựng lại cột phát sóng, vận hành máy phát điện di động, hàn tuyến cáp quang và liên tục kiểm tra chất lượng mạng, giữ cho mọi kết nối không bị gián đoạn, để người dân vùng bão vẫn liên lạc được với người thân, chính quyền và lực lượng cứu hộ.
Song song với công tác kỹ thuật, các Cửa hàng MobiFone trên địa bàn cũng nhanh chóng mở cửa, trở thành điểm hỗ trợ cộng đồng: cung cấp chỗ sạc pin miễn phí, phát WiFi miễn phí, đồng thời hỗ trợ thông tin cần thiết để khách hàng duy trì liên lạc.