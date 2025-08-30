Khẩn trương lên phương án phòng tránh thiên tai do ảnh hưởng bão số 6 (Nongfa)

Khẩn trương theo dõi đường đi của bão số 6 để có phương án ứng phó phù hợp. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, các xã, phường ven sông phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố, nhất là ở những đoạn đê đã từng bị sạt trượt, nứt nẻ. Các ngành điện lực, viễn thông tăng cường kiểm tra, củng cố hệ thống, duy trì thông tin liên lạc và cấp điện an toàn trước, trong và sau mưa bão.



Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương xử lý sự cố trên một số tuyến đê xuất hiện sau mưa lũ hoàn lưu bão số 5.



Hà Nội cần huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay từ giờ đầu, không để sự cố lan rộng; coi các vị trí đê bị nứt, sạt trượt là trọng điểm xung yếu, lập và triển khai phương án bảo vệ cụ thể cho từng đoạn. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, kịp thời báo cáo về Bộ để phối hợp chỉ đạo.



Tính đến 6h30 ngày 30/8/2025, hiện cơ quan chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.616 phương tiện/248.834 người, trong đó hoạt động tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: 443 tàu/2.005 người (Thanh Hóa 120 tàu/773 người, Nghệ An 96 tàu/258 người; Hà Tĩnh 01 tàu/7 người, Quảng Trị 145 tàu/317 người, Huế 01 tàu/10 người, Gia Lai 80 tàu/640 người). Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.



Nhà mạng lên phương án đảm bảo liên lạc trong mưa lũ



Trước tình hình mưa lũ kéo dài khiến nhiều trạm phát sóng bị ngập sâu, các nhà mạng đã và đang nỗ lực khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho khách hàng và phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.



Tại Cẩm Thủy, Thọ Xuân và Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), nhiều trạm BTS của Viettel bị ngập sâu trong nước, đội ngũ kỹ thuật phải dùng thuyền tiếp cận, di chuyển thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dựng rào chắn tạm và triển khai máy bơm để giảm thiểu hư hỏng. Ở các huyện miền núi như Bá Thước, Quan Hóa, Thường Xuân, tình trạng sạt lở, đứt tuyến cáp và nguy cơ ngập lụt vẫn rất cao, buộc lực lượng kỹ thuật phải trực chiến 24/24.