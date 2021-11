KHẨN: Những ai đến 14 địa điểm tại Hải Dương khẩn trương khai báo y tế

12. Quán bánh gối của bà Lưu Thị Hường, tại chợ mới Lai Vu (huyện Kim Thành), từ 17h đến 17h45 chiều 4/11/2021;

13. Quán bánh mỳ bà Đồng Thị Vân, cạnh ngân hàng Agribank thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành); từ 8h- 9h sáng 4/11/2021;

14. Quán Kem xôi gần UBND thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành); từ 18h20 đến 18h40 ngày 4/11/2021.

