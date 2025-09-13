Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Cựu chiến binh từng 10 ngày chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 lên tiếng

Ngày 1/9 vừa qua, ông Trịnh Hòa Bình, cựu chiến binh từng có 10 ngày chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, đã chia sẻ góc nhìn khác về phim Mưa đỏ. Ông viết trên trang cá nhân: "Dưới góc độ là phim lịch sử, tôi đánh giá Mưa đỏ chưa đạt yêu cầu. Đừng nói vì thời gian gấp gáp quá, bởi hạn mức thời gian là do chúng ta tạo ra. Đừng nói vì kinh phí hạn hẹp, bởi có những điều không phải do kinh phí. Cũng đừng nói 'Nữ đạo diễn làm được phim thế này là hay rồi'. Nói như vậy là bao biện và có hàm ý phân biệt giới tính".

Theo ông, trong phim "Mưa đỏ", các trận đánh đều diễn ra trong lòng Thành cổ từ những ngày đầu tiên. Điều đó sai cơ bản với lịch sử: từ diễn biến các trận đánh đến hiện trường tái hiện các đường hầm.

Ông chia sẻ: "Phần lớn thời gian của 81 ngày đêm là chiến đấu ở các khu vực, làng xã xung quanh Thành cổ, tức là bên ngoài thành. Thành cổ Quảng Trị là một khu hình vuông, phía sau là sông Thạch Hãn, 3 hướng còn lại là Bắc, Đông, Nam, là những chỗ giao tranh. Không đánh nhau ở trong Thành cổ, cho đến ngày thứ 81.

Cả thành cổ ấy, mỗi chiều hơn 500m, diện tích chừng 1/4 km² mà riêng quân ta đã tới 8 tiểu đoàn thì chỗ đâu mà nhét được. Và nếu chui hết vào đó thì chỉ cần một lượt B52 ném xuống là chết ráo! Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ Quảng Trị là phòng ngự không cho địch vào được Thành cổ. Nghĩa là đánh nhau ở xung quanh".

Những hình ảnh trong bộ phim như đạo cụ hay hầm hào cũng được người cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị cho chưa đúng thực tế. Theo ông, "ban đầu tôi đã từng đeo cái bao đạn, được 2 ngày thì tháo vứt đi mà khi vứt đi còn thấy da bụng bị ngấm nước nhăn nheo như hắc lào"; "đeo cái bao đạn rất vướng, rồi bùn đất bám vào, và lúc hết đạn mà rút cái băng đạn trong tạp dề ra là rất khó".

Tiếp đến là chi tiết hiện trường những đường hào chiến đấu, ông Trịnh Hòa Bình cho biết thời các ông mỗi cái hào chỉ rộng tầm khoảng chừng 70 phân, nông, chỉ lọt được người. "Hào này chạy một mình thì còn tạm được chứ hai người mà đối diện trong đó rất vướng. Chả có sức đâu mà đào được cái hào to như phim", ông viết.