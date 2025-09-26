Khán giả nồng nhiệt chào đón ca sĩ Đức Phúc, quán quân Intervision trở về

Ông Thắng khẳng định chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh dự của cá nhân nghệ sĩ mà còn là thành quả chung của toàn đoàn, của sự chỉ đạo sát sao từ Bộ VH-TT&DL và sự đồng hành, cổ vũ của khán giả cả nước.

Đón đoàn tại sân bay là ông Hà Minh Thắng – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Intervision 2025 .

Rạng sáng 26-9, chuyến bay chở đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 , trong đó có ca sĩ Đức Phúc , quán quân Intervision 2025 đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Ông Hà Minh Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng đoàn đón ca sĩ Đức Phúc tại Sân bay Nội Bài.

“Khoảnh khắc Đức Phúc xướng tên tại Intervision 2025 là niềm hãnh diện, tự hào của Việt Nam. Hôm nay, khi trở về quê hương, Phúc đã mang theo chiến thắng đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam tại một sân chơi âm nhạc quốc tế quy mô lớn.

Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục phấn đấu đưa văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn nữa”- ông Thắng chia sẻ.