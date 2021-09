Khán giả muốn đập tivi vì nhân vật gây ức chế nhất 'Hương vị tình thân'

Your browser does not support the video tag.

Phim Hương vị tình thân đang đến dần chặng cuối. Không chỉ giảm sức hút với khán giả vì dông dài, gần đây bộ phim còn tập trung vào hai nhân vật Diệp và Dũng với chuyện tình cảm rắc rối khiến người xem ức chế. Sang phần 2 Hương vị tình thân, Diệp đã phẫu thuật thẩm mỹ và có ngoại hình xinh đẹp hơn. Dù bị Dũng lừa dối tình cảm và sỉ nhục năm lần bảy lượt nhưng cô nàng vẫn yêu đương mù quáng bất chấp sự phản đối của mẹ và chị gái.

Đỉnh điểm trong Hương vị tình thân tập 113, Dũng dụ Diệp tới quán karaoke rồi làm nhục cô lẫn nữa bằng những hình ảnh trong quá khứ cùng những lời nói kỳ thị ngoại hình. Theo lẽ thường Diệp sẽ cự tuyệt với Dũng nhưng không ngờ cô nàng lại dễ dàng tha thứ cho người tình sở khanh sau vài lời mật ngọt cùng vào giọt nước mắt cá sấu của Dũng. Thậm chí cô giáo mầm nom sẵn sàng lên xe ô tô của Dũng ngay sáng hôm sau khiến khán giả không giấu nổi sự bức xúc.