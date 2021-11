Khán giả hô tên Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng liền đáp trả

Your browser does not support the video tag.

Sau đó, Sơn Tùng cũng đã rủ khán giả bên dưới hát chay cùng một đoạn bài hát mới trước mở nhạc và được hưởng ứng rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong một khoảng lặng, có thể nghe thấy rõ khán giả bên dưới bất ngờ hô lớn tên Thiều Bảo Trâm. Không rõ màn trình diễn có trước hay sau màn chia tay ồn ào, nhưng việc khán giả hô tên Thiều Bảo Trâm cũng có phần trêu ghẹo nam ca sĩ.