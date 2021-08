Khán giả Hàn khen nức nở 'D.P. - Truy bắt lính đào ngũ', Jung Hae In trở thành điểm sáng

"D.P. quá hay, Jung Hae In là một diễn viên rất giỏi. Anh ấy ngày càng xứng đáng với các vai chính hơn". "Mình vừa xem xong phim D.P. - Truy bắt lính đào ngũ, mình đang ngồi suy ngẫm lại và wow, đây đúng là một bộ phim tuyệt vời và thành công nhất của Jung Hae In, mong rằng phim sẽ có tiếp phần 2". "Loạt phim của Netflix - D.P. - Truy bắt lính đào ngũ thật sự rất hay. Jung Hae In là tuyệt vời nhất, anh ấy thật hoàn hảo để trở thành quân nhân". "Jung Hae In à, anh làm cho em ngạc nhiên với tài năng diễn xuất của anh, đó là lý do vì em sao em cực thích anh. Mọi người hãy lên Netflix xem D.P. - Truy bắt lính đào ngũ liền đi". "Làm như thế nào mà Jung Hae In có thể đóng một vai đáng yêu tuyệt đối cũng như một người lính nghiêm túc như vậy chứ! Sao anh có thể nghiêm túc ngay cả với khuôn mặt dễ thương đó".