Khán giả giật tay Erik ngã nhào, ai ngờ làm lộ bí mật ca sĩ hát nhép

Mới đây nhất trong một sự kiện, khi đang trình diễn ca khúc Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Erik tiến lên đầu sân khấu để giao lưu với người hâm mộ.

Tuy nhiên, vì khán giả chen lấn và bắt mạnh tay, nam ca sĩ bất ngờ ngã nhào về phía trước. Gặp sự cố, giọng hát của Erik vẫn vang lên làm khán giả nghi ngờ anh hát nhép suốt phần trình diễn.

Sau đó, lực lượng bảo vệ an ninh liền chạy đến và hỗ trợ Erik thoát khỏi sự cố nguy hiểm này.

Về phần Erik, sau khi xảy ra té ngã trên sân khấu do màn lôi kéo của fan, nam ca sĩ tỏ ra khá lúng túng nhưng vẫn cố gắng gượng cười và tiếp tục trình diễn.