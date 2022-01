Khán giả 'đỏ cả mặt' khi xem phim Việt 18+ có Minh Tú đóng

Mới đây nhà sản xuất phim Người Tình đã tung trailer chính thức của phim. Đoạn trailer dài hơn 2 phút đã khiến nhiều người “sởn cả gai ốc” khi xuất hiện hàng loạt cảnh nóng trần trụi nhất có thể cũng như những cảnh bạo lực, những câu nói “thô nhưng mà thật”.

Your browser does not support the video tag.

Mở đầu trailer, sự xuất hiện của bộ ba Minh Tú - Hà Việt Dũng và Đức Hải tại một buổi triển lãm để rồi những tiếng sét ái tình đã va vào nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh này cũng mở ra một câu chuyện tình đầy phức tạp khi Minh Tú (Diễm Tình) và Hà Việt Dũng (Hưng) trở thành một bộ đôi. Còn Đức Hải (vai Sơn) lại phải ngậm ngùi, tiếc nuối nhìn người mình yêu thương tay trong tay với người khác.