Khám xét nơi ở của hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Sáng nay, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND tối cao đã có mặt, tiến hành khám xét căn hộ của đối tượng Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (SN 1998) ở chung cư Mellenium.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Như đã thông tin, ngày 19/5 Cơ quan CSĐT Bộ Công an có thông báo về tiến trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đên Công ty CP Asia Lite và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đắk Lắk. Bộ Công an thông báo đã khởi tố thêm 5 bị can liên quan đến vụ án.