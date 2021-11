Khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Your browser does not support the video tag.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Khoảng 9h45 sáng nay (4/11), 3 xe ô tô chở lực lượng chức năng bao gồm Công an, Viện Kiểm sát có mặt tại trụ sở Bộ Y tế (số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để thực hiện việc khám xét nơi làm việc của bị can.