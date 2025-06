Khám xét nhà trùm giang hồ cộm cán Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

Sáng 29/6, hàng chục cảnh sát, công an thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, công an khu vực... tới hỗ trợ Bộ Công an thực hiện lệnh phong tỏa, khám xét tại nhiều số nhà từ 130 đến 136, được cho là nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; sinh năm 1981; trú đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).