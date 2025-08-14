Khám xét nhà cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, phát hiện loạt 'quà tặng' xa xỉ

Ngày 13-8, Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giam chờ xét xử với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, 52 tuổi, với cáo buộc vi phạm Đạo luật thị trường vốn và Đạo luật quỹ chính trị. Các điều tra viên cáo buộc bà Kim nhận nhiều quà tặng đắt giá để ưu ái các cá nhân liên quan.

Đáng chú ý nhất là mặt dây chuyền kim cương Van Cleef & Arpels. Bà Kim đã đeo trang sức này khi đi cùng chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên dự Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6-2022.

Mặt dây chuyền hình bông tuyết được chế tác từ vàng trắng 18K và kim cương. Trên trang web chính thức của Van Cleef & Arpels, chiếc vòng cổ hiện có giá 83,5 triệu won (khoảng 60.600 USD), cao hơn giá 60 triệu won (43.300 USD) vào thời điểm bà Kim đeo nó.