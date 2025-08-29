Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa

Đêm 28/8, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), thường được gọi là 'bầu' Đoan, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: CACC

Nguyên nhân của việc khám xét là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.