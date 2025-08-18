Khám xét 130 công ty, bắt giam Tuấn Khang Nông và 2 giám đốc ở TP.HCM, Lâm Đồng

Ngày 18-8, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám xét hơn 130 công ty tại nhiều tỉnh, TP liên quan đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Công ty CP Khang Nông do Phùng Anh Tuấn, tức Tuấn Khang Nông thành lập. Ảnh: PN

Theo nguồn tin trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can bốn người, bắt giam ba bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 BLHS.