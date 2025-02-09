Khâm phục sự phát triển vượt bậc của Việt Nam

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko nhất trí hai bên cần sớm thống nhất Lộ trình phát triển hợp tác 2025-2027 để cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác và tạo cơ sở đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng việc Belarus cử đoàn cấp cao tham dự các sự kiện trọng đại của Việt Nam trong thời gian vừa qua; khẳng định đây là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, thủy chung và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko nhất trí đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước, cũng như nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược. Trước mắt là thúc đẩy hoàn thiện Lộ trình phát triển hợp tác giai đoạn 2025 - 2027; tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, với trọng tâm là hoàn tất trao đổi về dự thảo, tiến tới ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.