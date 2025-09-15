Khám phá Yamaha PG-1 ABS 2025 vừa ra mắt tại Việt Nam

Yamaha PG-1 ABS là mẫu xe theo concept scrambler đa dụng, kết hợp thiết kế nhỏ gọn với khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và off-road.

Ở phiên bản nâng cấp 2025, xe được trang bị phanh ABS cho bánh trước, màn hình LCD tròn đa chức năng và lốp gai địa hình GP-22S giúp tăng độ ổn định và bám đường. Cấu trúc khung sườn nhẹ, yên xe đôi tạo tư thế ngồi thoải mái mang lại trải nghiệm điều khiển dễ dàng cho cả người mới bắt đầu lẫn người dùng có kinh nghiệm.

Xe giữ nguyên khối động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời được tinh chỉnh nhiều chi tiết về hệ thống phanh, và ốp thân xe nhằm nâng cao độ an toàn, độ bền và chất lượng tổng thể.

Yamaha PG-1 ABS 2025 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm và độ cao yên ở mức 795 mm. Trọng lượng xe ở mức 107 kg (phiên bản tiêu chuẩn), 109 kg (phiên bản cao cấp & giới hạn).

Đầu xe nổi bật với thiết kế đèn pha tròn, kích thước lớn và được gắn gần khung sườn mang lại vẻ ngoài liền mạch. Đuôi đèn sau có thiết kế gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo độ sáng trong mọi điều kiện.

Trên phiên bản cao cấp và giới hạn, cụm đồng hồ đã được thiết kế lại thành một màn hình LCD tròn duy nhất, hiển thị tốc độ, vòng tua, cấp số, nhiên liệu, tiêu thụ xăng và cảnh báo ABS.

Kiểu chữ, màu sắc, khoảng cách giữa các ký tự... đều được tối ưu để tăng tính tiện dụng. Viền màn hình cũng được thiết kế mới riêng cho PG-1, mang lại cảm giác chắc chắn như một thiết bị chuyên dụng. Đồng thời, màn hình đồng hồ được tinh chỉnh độ nghiêng, tối ưu tầm nhìn, hạn chế lóa khi đi trời nắng.

Thiết kế ốp hông đậm chất retro 1970 với các họa tiết kẻ dọc trên ốp hông. Phong cách thiết kế này lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván và lướt sóng thập niên 1970 cũng như các mẫu xe hơi cổ điển cùng thời.

Trong khi đó, yên xe được phân chia riêng biệt trước sau. Phần yên trước được thiết kế để người lái điều chỉnh tư thế ngồi trong nhiều tình huống. Ngoài ra, một hệ thống damper tích hợp dưới yên xe nhằm giảm độ rung và hấp thụ chấn động từ mặt đường tốt hơn.

PG-1 ABS 2025 sử dụng thiết kế phuộc hình “chữ H” (ti phuộc 30mm – hành trình phuộc 130mm). Cách bố trí này giúp tăng độ ổn định khi chạy ở tốc độ cao và trên nhiều dạng địa hình.

Phuộc sau dạng đôi, chịu tải tốt và vận hành ổn định trên đường gập ghềnh. Toàn bộ cơ cấu kết nối phuộc với thân xe được đặt lộ ra ngoài.

Đi cùng là lốp gai to bản với tiết diện vân gai lớn. Lốp trước và sau được nâng cấp thành lốp IRC GP-22S. Lốp mới có thiết kế gai được tối ưu hình dạng và mở rộng diện tích tiếp xúc, giúp xe bám đường tốt và mang lại cảm giác ổn định hơn khi chạy trên đường nhựa. Kích thước lốp vẫn giữ nguyên - 90/100-16.

Để tăng tính an toàn, trên hai phiên bản cao cấp và giới hạn, PG-1 2025 được trang bị phanh ABS phía trước. Với trang bị này giúp xe đảm bảo tính an toàn và ổn định cao khi phanh, đặc biệt trong điều kiện trơn trượt, đồng thời giúp người lái duy trì khả năng điều khiển xe ngay cả khi phanh gấp, giúp tránh những tình huống nguy hiểm.

Đường kính đĩa phanh trước của phiên bản cao cấp và giới hạn được tăng lên mức 245mm so với 220mm ở phiên bản tiêu chuẩn. Giá đỡ cùng phanh và ống dẫn dầu phanh cũng đã được cải tiến ở phiên bản cao cấp và giới hạn có trang bị ABS.

PG-1 ABS 2025 vẫn được được trang bị động cơ 4 kỳ, 1 xi lanh, 113,7cc, 2 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Có đặc trưng hiệu suất mô-men xoắn cao, dễ sử dụng và tiêu thụ nhiên liệu thấp. Phù hợp với đa mục đích sử dụng, từ đi hằng ngày trong phố hay những chuyến đi xa cuối tuần.

Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Công suất và mô-men xoắn đầu ra của động cơ được truyền dưới dạng lực truyền động thông qua hộp số 4 cấp với bộ ly hợp ly tâm tự động.

Yamaha PG-1 ABS 2025 có 3 phiên bản - tiêu chuẩn, cao cấp và giới hạn và 10 màu xe để khách hàng lựa chọn. Mức giá lần lượt cho 3 phiên bản này là 30,928 triệu đồng, 34,364 triệu đồng và 34,855 triệu đồng.