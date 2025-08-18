Khám phá vườn rau trong biệt thự triệu USD của 2 hoa hậu Phạm Hương, Giáng My

Tất cả rau trong vườn được Giáng My trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu, nhờ vậy vừa xanh tốt vừa an toàn. Chị cho biết rất thích tự tay hái rau chuẩn bị bữa cơm gia đình, coi việc chăm vườn là thú vui thư giãn mỗi ngày. Ngoài rau, nàng hậu còn trồng thêm cây ăn quả, trong đó có chậu rau ngót Nhật nở hoa tím và nhiều loại cây dễ trồng, tạo nên không gian xanh mát ngay giữa biệt thự sang trọng.

Khu vườn trong biệt thự tại Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương

Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương sang Mỹ định cư, hiện sống tại biệt thự triệu USD ở Los Angeles cùng gia đình nhỏ. Bên cạnh công việc người mẫu, cô dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn rộng rãi, trở thành “nông dân nghiệp dư” với niềm vui trồng trọt.