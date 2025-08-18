Khám phá vườn rau trong biệt thự triệu USD của 2 hoa hậu Phạm Hương, Giáng My

Khu vườn trong biệt thự của Hoa hậu Giáng My
Hoa hậu đền Hùng Giáng My sở hữu biệt thự triệu USD tại TPHCM, nơi chị dành riêng một khoảng không gian rộng để trồng rau sạch và cây ăn trái.
Khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng với đủ loại rau quen thuộc như rau húng, rau lang, lá lốt cùng các giàn bầu, bí, khổ qua sai trĩu quả. Người đẹp thiết kế thêm giàn sắt, khung hình cầu vồng trên sân thượng để cây leo phát triển thuận lợi.
Tất cả rau trong vườn được Giáng My trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu, nhờ vậy vừa xanh tốt vừa an toàn. Chị cho biết rất thích tự tay hái rau chuẩn bị bữa cơm gia đình, coi việc chăm vườn là thú vui thư giãn mỗi ngày. Ngoài rau, nàng hậu còn trồng thêm cây ăn quả, trong đó có chậu rau ngót Nhật nở hoa tím và nhiều loại cây dễ trồng, tạo nên không gian xanh mát ngay giữa biệt thự sang trọng.
Khu vườn trong biệt thự tại Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương
Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương sang Mỹ định cư, hiện sống tại biệt thự triệu USD ở Los Angeles cùng gia đình nhỏ. Bên cạnh công việc người mẫu, cô dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn rộng rãi, trở thành “nông dân nghiệp dư” với niềm vui trồng trọt.
Trong vườn, người đẹp trồng đa dạng rau củ, trái cây như dưa hấu, chanh, cherry, dâu tây, nho, cà chua… Tất cả đều do cô tự tay gieo trồng, chăm bón nên phát triển tươi tốt, cho nhiều trái to, đỏ mọng.
Phạm Hương chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi được thu hoạch sản phẩm do chính tay mình chăm sóc, đồng thời coi đây là cách giữ thói quen sống lành mạnh và gần gũi thiên nhiên. Ngoài cây ăn quả, hoa hậu còn trồng thêm nhiều loài hoa rực rỡ và một số rau củ Việt để phục vụ bữa ăn gia đình, giúp khu vườn vừa phong phú vừa ấm áp hương vị quê nhà.