Khám phá Thiên Cấm Sơn huyền bí

Ông Guillaume Van Grinsyen, chuyên gia cao cấp của Tổ chức hỗ trợ quốc tế Hà Lan - PUM, đã có nhiều nghiên cứu về du lịch An Giang, cho rằng có 4 sản phẩm cốt lõi tiềm năng mang tầm quốc gia hoặc quốc tế để phát triển du lịch An Giang, là: Châu Ðốc với quần thể chùa ở Núi Sam; giá trị văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo lâu đời của Núi Cấm; khu di tích văn hóa Óc Eo và cuối cùng là rừng tràm Trà Sư. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, ông Guillaume Van Grinsyen đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phát triển Núi Cấm thành “Công viên tôn giáo quốc tế” để hình thành một điểm đến quốc tế của An Giang. “Chánh niệm (Mindfulness) - sự an yên về tâm trí, là một khái niệm đang rất phổ biến toàn cầu. Ðó là một khái niệm Phật giáo nhưng rất ít người biết được điều này bắt nguồn từ Việt Nam. Hàng năm, hàng trăm ngàn khách từ phương Tây và khách du lịch khắp Ðông Nam Á, tìm kiếm sự bình yên trong tâm trí và xem Chánh niệm là một phương pháp rèn luyện quan trọng. Hiện nay, khách dành phần lớn thời gian ở Ấn Ðộ hoặc Thái Lan, Campuchia là điểm đến của cộng đồng tôn giáo, thiền viện. Họ di chuyển từ Campuchia đến TP Hồ Chí Minh, ngang qua An Giang mà không dừng lại. Ðây là cơ hội để kết hợp truyền thống với những giá trị tôn giáo từ hàng thế kỷ nay cùng khái niệm bình yên của người Việt, đó là Chánh niệm”, ông Guillaume Van Grinsyen chia sẻ.

Chuyện Núi Cấm trở thành “Công viên tôn giáo quốc tế” không biết khi nào nhưng bây giờ Núi Cấm đã là điểm đến trọng điểm của du lịch An Giang. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để tạo nên các khu vui chơi giải trí cáp treo, hồ tạo sóng, công viên nước, nhà hàng, khách sạn… phục vụ du khách. Du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh Núi Cấm để tận mắt cảm nhận được rừng núi Thất Sơn hùng vĩ, huyền bí. Hay có thể tìm cảm giác leo núi bằng “xe ôm” len lỏi qua núi rừng lên đỉnh Núi Cấm để ngắm nhìn Phật Di Lặc. Từ trên đỉnh Núi Cấm đưa tầm mắt nhìn xuống những cánh đồng lúa chín như bức tranh đồng quê tuyệt đẹp…

Theo chân Hiệp hội Du lịch ÐBSCL đến khảo sát Khu du lịch Núi Cấm để tái công nhận “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL năm 2022”, ông Ngô Hồng Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, phấn khởi cho biết: “Hiện nay, có 2 doanh nghiệp đầu tư khai thác Khu du lịch Núi Cấm là Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang. Hàng ngày, cáp treo Núi Cấm đón 1.000 - 2.000 lượt khách đi cáp treo tham quan Núi Cấm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Khu du lịch Núi Cấm đón trên 550.000 lượt khách tham quan, du lịch, cao hơn gấp đôi năm 2021. Khu du lịch Núi Cấm đã khoác “chiếc áo mới” với đường giao thông rộng mở, các khu vui chơi đã đầu tư bài bản, cảnh quan được chăm chút hơn”. Ông Ngô Hồng Phúc cho biết tương lai Khu du lịch Núi Cấm sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển những sản phẩm du lịch độc đáo như: du lịch tâm linh, khám phá, nghỉ dưỡng… và là điểm du lịch trọng tâm của tỉnh An Giang.

Sau khi khảo sát Khu du lịch Núi Cấm, ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ÐBSCL, cho rằng: “Khu du lịch Núi Cấm cần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả dịch vụ du lịch. Xây dựng sản phẩm mới và làm mới sản phẩm hiện có để đáp ứng nhu cầu du khách. Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong, ngoài nước và tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch để Khu du lịch Núi Cấm được nhiều du khách biết đến và đến tham quan, khám phá, trải nghiệm”.