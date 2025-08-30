Khám phá thánh đường Hồi giáo bên dòng sông Hậu

Đồng bào dân tộc Chăm ở An Giang theo Hồi giáo (Islam) hiện có khoảng 17.000 người, chiếm 0,6% dân số toàn tỉnh. Thánh đường Masjid Jamiul Azhar (xã Châu Phong) không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng tôn giáo của cư dân đạo Hồi sinh sống nơi đây.

Theo người dân địa phương, thánh đường được xây dựng từ năm 1959, nằm bên bờ sông Hậu. Đến năm 2012, cơ sở tín ngưỡng này được trùng tu, mở rộng. Hai năm sau, thánh đường chính thức khánh thành. Công trình lấy màu trắng làm nền với điểm nhấn màu xanh ngọc bích và trang trí chữ vàng đặc trưng.