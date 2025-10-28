Khám phá ngôi chùa bằng tranh tre ẩn mình trong hang đá ở Thanh Hóa

Sư thầy Thích Pháp Không, trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết, ngôi chùa còn được người dân địa phương gọi là chùa Khoang, nằm ở thôn Hương Đạm, xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Chùa có từ rất lâu đời, nhưng người dân nơi đây cũng không rõ được xây dựng từ khi nào.

Theo người dân địa phương, chùa nằm trong một hang đá ở lưng chừng núi. Từ lâu, bà con thường lên đây chiêm bái vào các ngày rằm, lễ, Tết. Năm 2007, người dân trong vùng đã góp công, góp của tu sửa lại khu thờ Tam bảo để thuận tiện cho việc thờ tự.

Chùa Phúc Sơn được xây dựng bằng tranh tre để thờ Phật. Ảnh: Lê Dương

Sư thầy Thích Pháp Không cho biết thêm, năm 2023, thầy được bổ nhiệm về làm trụ trì chùa Phúc Sơn. Khi mới về, đường lên Tam bảo hầu như không có.