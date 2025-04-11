Khám phá mùa lúa chín yên bình ở bản Háng Đăng Dê, Lào Cai

Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) là điểm đến nổi tiếng mỗi độ thu về với những thửa ruộng bậc thang vàng óng. Bên cạnh các điểm quen thuộc như La Pán Tẩn hay Chế Cu Nha, bản Háng Đăng Dê vẫn là vùng đất ít người biết tới, mang vẻ đẹp nguyên sơ và yên bình.
Bản Háng Đăng Dê nằm cách trung tâm huyện Mù Cang Chải (cũ) hơn 10 km, đường đi chủ yếu là đèo dốc nhỏ hẹp, nhưng đổi lại du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh mùa vàng trải dài giữa thung lũng.
Cả bản chỉ có vài chục nóc nhà người Mông nằm xen giữa ruộng bậc thang. Vào thời điểm lúa chín, khắp sườn núi phủ một màu vàng rực, phản chiếu ánh nắng tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
Không ồn ào, tấp nập như các điểm du lịch nổi tiếng, Háng Đăng Dê vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi. Người dân đi gặt lúa từ sáng sớm, chiều về nhóm bếp nấu cơm, khói lam bảng lảng quanh sườn núi.
"Năm nay khách đến nhiều hơn, nhưng ai cũng lịch sự, chụp ảnh xong lại chào hỏi vui vẻ. Bà con vẫn gặt như mọi năm, chỉ mong giữ cho bản sạch đẹp để khách thích quay lại", một người dân sống tại bản Háng Đăng Dê chia sẻ.
Du khách đến Háng Đăng Dê thường chọn ở homestay của người dân, trải nghiệm bữa cơm vùng cao với xôi nếp nương, cá suối nướng, rau rừng, uống chén rượu ngô thơm nồng.
Anh Nguyễn Thành Trung, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã đến Mù Cang Chải nhiều lần, nhưng ở đây lại khác. Không đông, không xô bồ, chỉ nghe tiếng gió, tiếng người gặt lúa, thấy lòng nhẹ hẳn”.
Những bậc ruộng nằm uốn lượn trên sườn núi, theo từng tầng lớp, tạo nên sóng lúa mềm mại trải dài theo triền dốc
Giữa mùa lúa chín vàng rực rỡ của Mù Cang Chải, bản Háng Đăng Dê vẫn giữ được vẻ yên ả, giản dị và gần gũi.
Không ồn ào, không thương mại hóa, nơi đây đang dần trở thành lựa chọn của những người muốn tìm về một vùng đất Tây Bắc nguyên bản, bình dị nhưng đầy sức hút.