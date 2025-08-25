Khám phá hành trình ‘phong Hậu’ đầy bản lĩnh cùng ‘FPS 2025 - Pawnity’

Quỳnh Anh| 25/08/2025 20:22

Chuỗi sự kiện chào tân sinh viên FPS 2025 chính thức quay trở lại với chủ đề “Pawnity”, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho các bạn sinh viên.

FPS được biết đến là một trong những sự kiện chào tân được chờ đón nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là món quà tinh thần mà khoa Chính trị học dành cho các bạn sinh viên, tạo bầu không khí tưng bừng, hứng khởi và những kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ.

Năm nay của “FPS 2025 - Pawnity” được lấy cảm hứng từ hành trình của “quân Tốt” - biểu tượng nhỏ bé nhưng truyền tải thông điệp ý nghĩa. Trên bàn cờ, dù quân Tốt không thể lựa chọn điểm xuất phát nhưng nó được quyền quyết định quân cờ mà nó muốn trở thành. Quá trình lột xác dù gian nan, nhưng quân Tốt vẫn kiên trì, bản lĩnh vươn lên để phong Hậu. Điều giá trị nhất nằm ở sự trau dồi, bền bỉ tiến lên để “phá kén”, trưởng thành.

anh-1.jpg
Bộ nhận diện FPS 2025 - Pawnity được lấy cảm hứng từ “quân Tốt” phi thường

Hình ảnh “quân Tốt” cũng tượng trưng cho tân sinh viên khóa 45 chuẩn bị nhập học. Các bạn trẻ mang trong mình sứ mệnh tiên phong, bản lĩnh, đương đầu với mọi thử thách và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Chính các tân sinh viên K45 sẽ tự khám phá “bàn cờ” của bản thân để làm nên những mùa sự kiện FPS thành công.

anh-2.jpg
﻿Sân khấu được dàn dựng công phu

Chia sẻ về mong muốn khi thực hiện chương trình năm nay, bạn Thảo Ngọc - Phó đội Mạng cho biết: “Sự kiện năm nay mang ý nghĩa rất lớn với Ban Tổ chức (BTC), bởi đây là lần trở lại bùng nổ sau cột mốc 10 năm. BTC hy vọng chương trình ngày càng vững vàng, khẳng định vị thế hơn để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn sinh viên”.

anh-3.jpg
﻿FPS luôn được đông đảo các bạn sinh viên tin tưởng, đồng hành
anh-4.jpg
Nghệ sĩ khách mời đình đám tỏa sáng tại sân khấu Hội trường C. Ảnh: FPS 2024 - Time Capsule

 “FPS 2025 - Pawnity” đang hoàn tất quá trình chuẩn bị từ hình thức đến nội dung, hứa hẹn sẽ mang đến chuỗi sự kiện đồng hành hấp dẫn. Đêm đại nhạc hội hoành tráng sẽ là nơi các bạn sinh viên cởi bỏ sự bỡ ngỡ, tự tin thể hiện bản thân với năng lượng bùng nổ.

            Giáo dục - Đời sống trẻ
