Khám phá hành trình ‘phong Hậu’ đầy bản lĩnh cùng ‘FPS 2025 - Pawnity’

FPS được biết đến là một trong những sự kiện chào tân được chờ đón nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là món quà tinh thần mà khoa Chính trị học dành cho các bạn sinh viên, tạo bầu không khí tưng bừng, hứng khởi và những kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ.

Năm nay của “FPS 2025 - Pawnity” được lấy cảm hứng từ hành trình của “quân Tốt” - biểu tượng nhỏ bé nhưng truyền tải thông điệp ý nghĩa. Trên bàn cờ, dù quân Tốt không thể lựa chọn điểm xuất phát nhưng nó được quyền quyết định quân cờ mà nó muốn trở thành. Quá trình lột xác dù gian nan, nhưng quân Tốt vẫn kiên trì, bản lĩnh vươn lên để phong Hậu. Điều giá trị nhất nằm ở sự trau dồi, bền bỉ tiến lên để “phá kén”, trưởng thành.