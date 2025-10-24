Khám phá công nghệ tên lửa Hwasong-11DA-4.5 tầm bắn 900km, 'siêu đầu đạn' 4.5 tấn Triều Tiên vừa thử nghiệm

Biến thể mới này, được giới thiệu qua các thử nghiệm từ tháng 7/2024, tập trung vào việc tối ưu hóa tải trọng đầu đạn để đối phó với các mục tiêu lớn như căn cứ quân sự, tàu sân bay hoặc hạ tầng chiến lược.

Hwasong-11DA-4.5 là phiên bản nâng cấp đáng kể của dòng tên lửa Hwasong-11 , được phát triển từ nền tảng KN-23 - một loại tên lửa đạn đạo ngắn tầm (SRBM) một tầng sử dụng nhiên liệu rắn, lần đầu tiên được Triều Tiên công bố vào năm 2019.

Bài viết sẽ phân tích sâu thông số kỹ thuật và công nghệ cốt lõi đằng sau "quái vật" Hwasong-11DA-4.5, dựa trên các nguồn aljazeera.com, reuters.com, armyrecognition.com, rbc.ru, nknews.org, scmp.com...

Hãy cùng khám phá sâu về thông số kỹ thuật và những bí mật công nghệ đằng sau ‘quái vật’ này.

Với đầu đạn ‘siêu lớn’ lên đến 4,5 tấn, một bước đột phá công nghệ có thể thay đổi cán cân sức mạnh khu vực, tên lửa này không chỉ khẳng định khả năng răn đe hạt nhân chiến thuật của Bình Nhưỡng mà còn đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11DA-4.5 (hay KN-23 theo phân loại NATO) vào sáng 22/10.

Theo các phân tích từ tình báo phương Tây và Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, tên lửa Hwasong-11DA-4.5 được thiết kế lấy cảm hứng từ Iskander-M của Nga, nhưng với những cải tiến riêng biệt giúp nó vượt trội hơn về khả năng sống sót và độ chính xác.

Cuộc thử nghiệm ngày 22/10, lần đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn, không chỉ kiểm tra độ tin cậy ở tải trọng nặng mà còn gửi thông điệp rõ ràng về ý chí quân sự của Bình Nhưỡng trước chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ.

Về thông số kỹ thuật, Hwasong-11DA-4.5 sở hữu chiều dài từ 7,3-9,8 mét, đường kính thân khoảng 0,9 mét, và trọng lượng phóng tổng thể dao động từ 3.415 - 5.000kg, tăng đáng kể so với phiên bản gốc KN-23 nhờ phần đầu đạn được mở rộng.

Điểm nổi bật nhất là đầu đạn nặng tới 4.5 tấn, gấp gần 9 lần so với 500kg của KN-23 tiêu chuẩn, có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân chiến thuật, hóa học hoặc đầu đạn thông thường để tạo hiệu ứng phá hủy diện rộng.

Tầm bắn tối đa của Hwasong-11DA-4.5 đạt 500-900km tùy theo tải trọng, nhưng ở chế độ đầy đủ đầu đạn, khoảng cách thực tế giảm xuống còn khoảng 500km, với độ cao quỹ đạo lên đến 50-100km theo đường cong bán đạn đạo.

Hệ thống đẩy sử dụng động cơ nhiên liệu rắn composite tiên tiến, đốt cháy trong 20-30 giây để đạt tốc độ Mach 5-6 ở giai đoạn giữa, trong khi hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS) và tín hiệu vệ tinh (có thể từ GNSS) đảm bảo độ lệch vòng tròn xác suất (CEP) chỉ từ 5-30 mét, đủ để nhắm trúng mục tiêu di động như tàu chiến.