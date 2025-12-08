Khám phá biệt thự tiền tỉ của Lệ Quyên, Tóc Tiên và sao Việt ở Lâm Đồng

Lệ Quyên
Ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn biệt thự sang trọng tại Lâm Đồng.
Nữ ca sĩ cho biết: “Ngày lành tháng tốt, tổ ấm an cư, mong gia đình khoẻ mạnh, may mắn”.
Biệt thự được thiết kế hiện đại với gam trắng chủ đạo, tọa lạc trên ngọn đồi có tầm nhìn hướng ra núi rừng. Khoảng sân vườn rộng rãi được trồng cây trái, hoa lá, bố trí bàn ghế để mở tiệc ngoài trời. Nội thất bên trong biệt thự mang phong cách châu Âu, màu sắc trung tính, bày trí tinh tế.
Nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp hoa tươi và tranh ảnh, tạo không gian vừa sang trọng vừa ấm áp. Hiện, Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu thường xuyên ghé biệt thự để nghỉ dưỡng.
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ sở hữu căn biệt thự rộng tới 1.000 m², bao gồm cả sân vườn, nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin ở Lâm Đồng.
Không gian sống gồm 12 phòng ngủ, mỗi phòng được thiết kế theo phong cách riêng nhưng vẫn giữ tông sáng chủ đạo, tạo sự thoáng đãng. Biệt thự còn có hồ cá, nhiều góc chụp hình và khu vực ngắm núi đồi. Đây là nơi nam ca sĩ nghỉ lại mỗi khi lưu diễn.
Nguyên Vũ cho biết, anh mất nhiều năm mới hoàn thiện cơ ngơi này, chú trọng sự gọn gàng, tiện nghi thay vì cầu kỳ, nhằm mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái cho người ở.
Tóc Tiên
Cặp đôi Tóc Tiên - Hoàng Touliver sở hữu biệt thự sang trọng với 90% chất liệu gỗ, mang hơi hướng châu Âu hiện đại. Kiến trúc biệt thự được chia thành các khối hình chữ nhật độc đáo, phía trước có khoảng sân rộng, phù hợp cho những buổi tiệc hoặc thư giãn ngoài trời.
Nội thất được bày trí tối giản, khu vực bàn ăn gọn gàng, phòng khách thoáng, cầu thang gỗ mộc mạc. Nhiều phòng ngủ được thiết kế cho khách lưu trú, với hệ thống tủ tiện dụng.
Đặc biệt, sân thượng là nơi đôi vợ chồng nghệ sĩ thường ngồi uống trà, cà phê và ngắm cảnh.