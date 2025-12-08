Khám phá biệt thự tiền tỉ của Lệ Quyên, Tóc Tiên và sao Việt ở Lâm Đồng

Nữ ca sĩ cho biết: “Ngày lành tháng tốt, tổ ấm an cư, mong gia đình khoẻ mạnh, may mắn”.

Ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn biệt thự sang trọng tại Lâm Đồng.

Biệt thự của Lệ Quyên. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Biệt thự được thiết kế hiện đại với gam trắng chủ đạo, tọa lạc trên ngọn đồi có tầm nhìn hướng ra núi rừng. Khoảng sân vườn rộng rãi được trồng cây trái, hoa lá, bố trí bàn ghế để mở tiệc ngoài trời. Nội thất bên trong biệt thự mang phong cách châu Âu, màu sắc trung tính, bày trí tinh tế.

Nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp hoa tươi và tranh ảnh, tạo không gian vừa sang trọng vừa ấm áp. Hiện, Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu thường xuyên ghé biệt thự để nghỉ dưỡng.

Nguyên Vũ

Nguyên Vũ sở hữu căn biệt thự rộng tới 1.000 m², bao gồm cả sân vườn, nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin ở Lâm Đồng.