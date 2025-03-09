Khám phá bí mật giúp kẽm Biolizin chinh phục hàng ngàn bà mẹ Việt

Biolizin – Sản phẩm kẽm hữu cơ chất lượng châu Âu

Biolizin được sản xuất bởi HC Clover PS – thương hiệu dược phẩm uy tín hàng đầu châu Âu với hơn 14 năm kinh nghiệm và hệ thống nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại 45 quốc gia trên thế giới trước khi chính thức có mặt tại Việt Nam.

Với quy trình nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ giấy tờ pháp lý và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Biolizin cam kết minh bạch về xuất xứ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho ba mẹ khi lựa chọn bổ sung vi chất cho con.

Công thức 3 trong 1 vượt trội – Giúp trẻ ăn ngon, phát triển khỏe mạnh

Điểm khác biệt tạo nên uy tín của Biolizin chính là công thức 3 vi chất vàng:

● Kẽm Bisglycinate (10mg kẽm nguyên tố/5ml): dạng kẽm hữu cơ bền vững, hấp thu cao hơn 43.4% so với kẽm gluconate thông thường, giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, hỗ trợ phát triển thể chất.

● Lysine (200mg): tăng cường hấp thụ dinh dưỡng, kích thích vị giác, giúp bé ăn ngon tự nhiên.

● Vitamin B6 (2mg): hỗ trợ chuyển hóa, nâng cao sức đề kháng và duy trì sức khỏe toàn diện.