Khám phá bí mật giúp kẽm Biolizin chinh phục hàng ngàn bà mẹ Việt

Biolizin – Sản phẩm kẽm hữu cơ chất lượng châu Âu
Biolizin được sản xuất bởi HC Clover PS – thương hiệu dược phẩm uy tín hàng đầu châu Âu với hơn 14 năm kinh nghiệm và hệ thống nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại 45 quốc gia trên thế giới trước khi chính thức có mặt tại Việt Nam.
Với quy trình nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ giấy tờ pháp lý và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Biolizin cam kết minh bạch về xuất xứ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho ba mẹ khi lựa chọn bổ sung vi chất cho con.
Công thức 3 trong 1 vượt trội – Giúp trẻ ăn ngon, phát triển khỏe mạnh
Điểm khác biệt tạo nên uy tín của Biolizin chính là công thức 3 vi chất vàng:
● Kẽm Bisglycinate (10mg kẽm nguyên tố/5ml): dạng kẽm hữu cơ bền vững, hấp thu cao hơn 43.4% so với kẽm gluconate thông thường, giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, hỗ trợ phát triển thể chất.
● Lysine (200mg): tăng cường hấp thụ dinh dưỡng, kích thích vị giác, giúp bé ăn ngon tự nhiên.
● Vitamin B6 (2mg): hỗ trợ chuyển hóa, nâng cao sức đề kháng và duy trì sức khỏe toàn diện.
Sự kết hợp khoa học này giúp Biolizin trở thành giải pháp toàn diện cho trẻ biếng ăn, gầy yếu, hay ốm vặt và chậm lớn.
An toàn – Phù hợp với trẻ từ 3 tháng tuổi
Biolizin tuân thủ tiêu chí 3 KHÔNG:
● Không lactose – an toàn cho trẻ bất dung nạp đường sữa.
● Không gluten – không gây kích ứng hệ tiêu hóa non nớt.
● Không chứa cồn – phù hợp cho cả trẻ sơ sinh từ 3 tháng tuổi.
Với hương đào ngọt mát, dễ uống, không để lại vị kim loại và hạn chế nóng trong, táo bón, Biolizin được đông đảo trẻ nhỏ yêu thích, giúp ba mẹ dễ dàng hơn trong việc bổ sung kẽm hằng ngày cho con.
Sứ mệnh đồng hành cùng ba mẹ Việt và trách nhiệm với cộng đồng
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm chất lượng, Biolizin còn theo đuổi sứ mệnh nâng tầm sức khỏe trẻ em Việt bằng những hoạt động thiết thực, giàu giá trị cộng đồng:
● Hợp tác cùng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia: triển khai các chương trình nghiên cứu và can thiệp nhằm cải thiện tình trạng thiếu kẽm – một vấn đề dinh dưỡng phổ biến ở trẻ em Việt Nam.
● Tổ chức “Ngày hội vi chất” tại nhiều tỉnh thành: mang đến cơ hội được khám, tư vấn dinh dưỡng miễn phí, đồng thời lan tỏa kiến thức khoa học về bổ sung vi chất hợp lý cho hàng chục nghìn phụ huynh.
● Hàng ngàn phần quà ý nghĩa gửi tới mỗi đơn hàng Biolizin: như lời tri ân và động viên đến ba mẹ trong hành trình nuôi dưỡng con khỏe mạnh.
Những hoạt động này đã giúp Biolizin khẳng định không chỉ là một sản phẩm bổ sung vi chất, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn thấu hiểu và chia sẻ cùng cộng đồng phụ huynh Việt.
Được chuyên gia khuyên dùng, phụ huynh tin tưởng
Biolizin đã có mặt tại hơn 1000 nhà thuốc, cửa hàng mẹ & bé uy tín trên toàn quốc, đồng thời nhận được sự khuyên dùng của nhiều chuyên gia dinh dưỡng dành cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng hoặc có sức đề kháng yếu.
Hàng trăm nghìn bà mẹ Việt cũng đã tin chọn Biolizin và chia sẻ những trải nghiệm tích cực: con ăn ngon hơn, ít ốm vặt, phát triển khỏe mạnh và vui vẻ hơn mỗi ngày.
Hướng dẫn sử dụng tiện lợi, phù hợp với từng lứa tuổi
- Trẻ 3 – 6 tháng: 1ml/ngày
- Trẻ 6 – 12 tháng: 2ml/ngày
- Trẻ 1 – 4 tuổi: 2.5ml/ngày
- Trẻ từ 5 tuổi trở lên & người lớn: 5ml/ngày
Ba mẹ có thể cho bé uống trực tiếp bằng ống bơm chia liều, nhỏ vào thìa hoặc pha cùng nước lọc, nước cam hay trộn với thức ăn. Lưu ý tránh dùng chung với thực phẩm giàu sắt, canxi hoặc ngũ cốc nguyên cám để không ảnh hưởng đến hấp thu kẽm.
Với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công thức bộ ba vượt trội, cam kết an toàn và trách nhiệm cộng đồng, Biolizin không chỉ giúp bé ăn ngon, lớn khỏe mà còn tiếp thêm sự an tâm cho ba mẹ trên hành trình nuôi con.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, mẹ hãy để lại thông tin hoặc liên hệ:
Hotline: 1900 636 985
Website: https://biolizin.vn/
Fanpage: Biolizin Việt Nam (https://www.facebook.com/biolizinofficial)
GPQC của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biolizin số 2745/2021/XNQC-ATTP
Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Hunmed.
Địa chỉ: SN 1+2, liền kề 12, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội