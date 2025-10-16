Khai trương Văn phòng hợp tác người Việt Nam tại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc)

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Moon Seong-Jae, Hiệu trưởng Trường Đại học Sunmoon cho biết, Văn phòng được thành lập là nền tảng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng người Việt tại tỉnh Chungnam. Qua đây, ông mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường, chính quyền địa phương với các đơn vị tại Việt Nam, đặc biệt là kết nối chặt chẽ hơn với các hoạt động của Hội người Việt Nam tại Chungnam.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Sáng lập và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Tổng Hội đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Chungnam. Sau lễ ra mắt, Hội sẽ phối hợp với nhà trường triển khai các kế hoạch thiết thực, tập trung vào giáo dục, đào tạo nghề và trao đổi văn hóa.

Ngay sau lễ khai trương, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sunmoon và Ban vận hành Văn phòng - gồm Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, Hội sinh viên Việt Nam, Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Sunmoon - đã trao đổi định hướng và đề xuất các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2027, như đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Chungnam.