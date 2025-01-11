Các đại biểu cắt băng khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Sự kiện ghi mốc son mới trong tiến trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Việt Nam và khu vực miền Tây Trung Quốc nói riêng.

Tham dự Lễ khai trương, về phía Trung Quốc có Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng chính quyền nhân dân Thành phố Trùng Khánh Hồ Hành Hoa; Vụ trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc Long Châu; cùng đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị, quận huyện của thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam Doãn Hoàng Minh; đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc; đông đảo cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; cùng nhiều Tổng lãnh sự và đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Trùng Khánh và Thành Đô.