Khai trương chuyến tàu hỏa chở hàng Trung Quốc - châu Âu đầu tiên qua Biển Baltic

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh| 29/09/2025 17:34

Trung Quốc mới đây đã khai trương tuyến chở hàng liên vận kết hợp đường sắt và đường biển đầu tiên đi qua biển Baltic.

Chuyến tàu chở hàng Trung Quốc - châu Âu mang ký hiệu X8469, chở phụ tùng ô tô, thiết bị kỹ thuật số và nhu yếu phẩm..., đã khởi hành từ Ga cảng quốc tế Tây An vào ngày 26/9, hướng về phía Tây đến Hamburg, Đức. Đây là chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu liên vận kết hợp đường sắt - đường biển đầu tiên xuyên qua biển Baltic.

khai truong chuyen tau hoa cho hang trung quoc - chau Au dau tien qua bien baltic hinh anh 1
Tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu mang ký hiệu X8469 tại Ga cảng quốc tế Tây An ngày 26/9/2025. Ảnh: China News.

Ông Lưu Thuận Lợi, Trưởng bộ phận kinh doanh Cảng Quốc tế Tây An thuộc Cục Đường sắt Tây An, cho biết tuyến đường mới này sử dụng mô hình kết hợp đường sắt - đường biển một cách sáng tạo. Bằng cách tối ưu hóa lịch trình vận tải đường sắt và phối hợp với các cảng dọc tuyến đường để cải thiện hiệu quả thông quan, tổng thời gian hành trình được rút ngắn xuống còn khoảng 17 ngày, tương đương với các tuyến vận tải truyền thống, giúp đạt được mục tiêu kép là “duy trì tính kịp thời” và “thêm lựa chọn”.

Tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu (khu vực Tây An) hiện sở hữu mạng lưới giao thông then chốt bao gồm các tuyến vận tải truyền thống và Hành lang vận tải quốc tế xuyên Caspi phía Nam.

Cùng với sự phát triển của các ngành như thương mại điện tử xuyên biên giới và sản xuất chính xác, nhu cầu của thị trường về thời gian vận chuyển ổn định và đa dạng các lựa chọn tuyến đường đang ngày càng cấp thiết. Việc ra mắt tuyến chở hàng Trung Quốc - châu Âu liên vận kết hợp đường sắt - đường biển xuyên Biển Baltic đã đáp ứng nhu cầu trên của thị trường.

