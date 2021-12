Khai trừ Đảng Bí thư huyện Cô Tô "quan hệ bất chính với nhân viên"

Your browser does not support the audio element.

Ngày 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Hùng Sơn với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô.