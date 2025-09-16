Khai trừ 14 đảng viên ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ngày 16-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ 68, xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

UBKT Thành ủy Hà Nội xác định Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, vi phạm quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng.

Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát.