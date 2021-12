Khai thác lỗ hổng mới trong Apache Log4j, hacker có thể tấn công từ xa các hệ thống

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, góp phần bảo đảm bảo an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần kiểm tra, rà soát và xác minh hệ thống thông tin có sử dụng Apache Log4j.

Các đơn vị cần cập nhật lên phiên bản mới nhất - log4j-2.15.0-rc2 để khắc phục lỗ hổng bảo mật nói trên cũng như các lỗ hổng bảo mật mới phát hiện khác. Đồng thời, nâng cấp các ứng dụng và thành phần liên quan có khả năng bị ảnh hưởng, ví dụ như srping-boot-strater-log4j2, Apache Solr, Apache Flink, Apache .Druid...