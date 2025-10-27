'Khai quật' siêu xe Mercedes Benz 500 SL tuyệt mỹ, sản xuất năm 1982

“Giấc ngủ” kéo dài 43 năm

Mới đây, một chuyên gia phục chế xe Mercedes tại Anh đã khiến cộng đồng mê xe ngỡ ngàng khi công bố loạt hình ảnh về chiếc Mercedes-Benz 500 SL R107 được tìm thấy trong kho với số công-tơ-mét chỉ mới 42 dặm (tương đương 68 km) – gần như vừa rời dây chuyền sản xuất.

Chiếc Mercedes Benz 500 SL đã nằm im trong kho hơn 40 năm. (Ảnh: Carscoops)

Chiếc xe chưa từng được đăng ký, chưa có biển số và thậm chí vẫn giữ nguyên độ bóng loáng từ năm 1982, thời điểm mà bộ phim E.T. đang thống trị phòng vé. Hơn 40 năm trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên - từ tem dán, ký hiệu kiểm định cho đến lớp phủ bảo quản trên thân vỏ.

Chiếc Mercedes-Benz 500 SL được bảo quản gần như nguyên bản tuyệt đối. (Ảnh: Carscoops)

Thuộc thế hệ R107 – dòng Mercedes-Benz 500 SL ra mắt từ năm 1971, kế nhiệm dòng xe Mercedes-Benz W113 Pagoda lừng danh. Siêu xe này từng được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và sức mạnh.