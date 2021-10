Khai máy phim mới 'Như Nguyệt': Cao Vỹ Quang và Âu Dương Na Na hóa cặp đôi đũa lệch thời dân quốc

Như Nguyệt là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời dân quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ni La, kể về Thẩm Chi Hằng (do Cao Vỹ Quang thủ vai) và thiếu nữ mù Mễ Lan (do Âu Dương Na Na thủ vai). Thẩm Chi Hằng được biết đến là một trong những nhà tư bản lớn nổi tiếng ở vùng đất Thiên Tân, tuy nhiên, vì đắc tội với người Nhật mà bị ám sát. May mắn thay lúc này, anh gặp được Mễ La và được cô cứu giúp. Về sau, Thẩm Chi Hằng tìm đến ân nhân để trả ơn, từ đó mà biết được hoàn cảnh khốn khó của Mễ Lan.

Cao Vỹ Quang trong vai Thẩm Chi Hằng