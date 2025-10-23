Khai mạc VCK bóng chuyền hạng A quốc gia 2025

VCK giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 khởi tranh tại Hà Tĩnh tối 23/10, với 15 đội tranh tài nhằm giành vé thăng hạng dự giải VĐQG 2026.

VCK giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 khởi tranh vào tối 23/10, kéo dài đến 2/11 tại NTĐ tỉnh Hà Tĩnh. 15 đội bóng tranh tài tại VCK gồm: Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Quân khu 3, Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh (nam); Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, trẻ Binh chủng Thông tin và trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ).

a Khai mạc1.jpg
Lễ khai mạc VCK giải bóng chuyền hạng A 2025 Ảnh: T.Lương

Các đội bóng được chia bảng, đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội vào tứ kết, bán kết, chung kết. Đội nam/nữ giành chiến thắng ở trận chung kết sẽ giành quyền lên chơi tại giải bóng chuyền VĐQG 2026.

a khai mạc2.jpg
Ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: T.Lương

Giải đấu hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thể thao cao thượng. Đồng thời, là cơ hội để Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, hiếu khách, khẳng định sự quan tâm, đầu tư của tỉnh đối với lĩnh vực thể dục thể thao - đặc biệt là thể thao thành tích cao.

