Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030

30/09/2025 12:55

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

ndo_br_1a-7222.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
ndo_br_2a-7253.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội.
ndo_br_3a-7151.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu mở đầu tại Đại hội.
ndo_br_4a-7196.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
ndo_br_5a-7281.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu khai mạc Đại hội.
ndo_br_6aa-7306.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
ndo_br_7a-7308.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
ndo_br_8a-7247.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.
ndo_br_9a-7477.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
ndo_br_10a-7484.jpg
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
ndo_br_11a-7438.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội.

DUY LINH

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/anh-khai-mac-trong-the-dai-hoi-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xii-nhiem-ky-2025-2030-post911730.html
