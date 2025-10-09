Khai mạc triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại Làng Văn hoá Katara, Qatar

|Khách mời tham quan triển lãm mỹ thuật “Hồn Việt” tại Làng văn hoá Katara. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)
Ngày 9/9, tại Làng văn hoá Katara – trung tâm nghệ thuật và giao lưu văn hoá hàng đầu của Qatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar phối hợp với Ban tổ chức Katara đã long trọng khai mạc triển lãm mỹ thuật “Hồn Việt”.
Sự kiện kéo dài từ ngày 9-20/9, giới thiệu tới công chúng Qatar và bạn bè quốc tế những tác phẩm đặc sắc của ba hoạ sĩ Việt Nam thuộc các thế hệ và trường phái khác nhau.
Ba gương mặt nghệ sĩ góp mặt tại triển lãm thể hiện sự đa dạng, chiều sâu và sức sáng tạo của mỹ thuật Việt Nam. Hoạ sĩ Nguyễn Minh Sơn, một trong những tên tuổi hàng đầu của hội hoạ đương đại, đã mang đến những bức phong cảnh ghi lại vẻ đẹp yên bình của quê hương. Với gam màu rực rỡ và nét cọ mạnh mẽ, tranh của ông không chỉ gợi cảm xúc mà còn khơi dậy niềm hoài niệm về thiên nhiên và cuộc sống Việt Nam.
Bên cạnh đó, hoạ sĩ Khổng Đỗ Duy đem tới những tác phẩm đậm chất tượng trưng và ước lệ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết học phương Đông. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần thiền định và bố cục độc đáo, khiến tranh của anh tạo nên không gian cân bằng, thấm đẫm hơi thở Á Đông.
Đặc biệt, nữ hoạ sĩ Vương Linh - người được mệnh danh là “đoá hồng” của mỹ thuật Việt Nam, thổi vào triển lãm nguồn sinh lực tươi mới. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sức sống mùa Xuân, tranh của chị giàu thi vị, đem lại cho người xem cảm giác an nhiên, lạc quan và căng tràn sức sống.
|Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cho biết: “Triển lãm không chỉ đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu văn hoá kết nối hai dân tộc. Thông qua những tác phẩm hội hoạ này, chúng tôi mong muốn công chúng Qatar cảm nhận được tâm hồn Việt Nam - dân tộc giàu nghị lực, nhân ái và sáng tạo, đồng thời củng cố thêm tình hữu nghị và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai quốc gia”.
Theo Đại sứ, việc lựa chọn tên gọi “Hồn Việt” mang ý nghĩa sâu xa. Đây không chỉ là sự giới thiệu hình ảnh đất nước và con người, mà còn thể hiện tinh thần yêu hoà bình, trân trọng sự đa dạng và niềm lạc quan hướng tới tương lai của dân tộc Việt Nam.
Triển lãm nằm trong định hướng ngoại giao văn hoá và ngoại giao nhân dân mà Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar luôn chú trọng triển khai. Thông qua các sự kiện nghệ thuật, Đại sứ quán mong muốn bổ trợ cho quan hệ chính trị, kinh tế đang ngày càng phát triển giữa hai nước, đồng thời góp phần lan toả những giá trị văn hoá Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Làng văn hoá Katara vì đã hỗ trợ nhiệt tình trong việc tổ chức triển lãm tại một không gian uy tín, mang tính biểu tượng trong việc thúc đẩy đối thoại và giao lưu quốc tế.
|Triển lãm giới thiệu tới công chúng Qatar và bạn bè quốc tế những tác phẩm đặc sắc của ba hoạ sĩ Việt Nam thuộc các thế hệ và trường phái khác nhau. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)
Ông đồng thời tri ân doanh nhân, nhà sưu tầm nghệ thuật Hana Đặng – người đã có những đóng góp to lớn để bảo đảm thành công của triển lãm, cũng như nỗ lực không ngừng trong quảng bá nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.
Triển lãm “Hồn Việt” được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn không chỉ ở phương diện nghệ thuật, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác văn hoá mới, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Qatar. Thông qua những tác phẩm giàu sức biểu đạt, công chúng quốc tế có thêm cơ hội khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm đất nước Việt Nam giàu bản sắc, giàu nghị lực và sáng tạo.