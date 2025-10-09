Khai mạc triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại Làng Văn hoá Katara, Qatar

Sự kiện kéo dài từ ngày 9-20/9, giới thiệu tới công chúng Qatar và bạn bè quốc tế những tác phẩm đặc sắc của ba hoạ sĩ Việt Nam thuộc các thế hệ và trường phái khác nhau.

Ngày 9/9, tại Làng văn hoá Katara – trung tâm nghệ thuật và giao lưu văn hoá hàng đầu của Qatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar phối hợp với Ban tổ chức Katara đã long trọng khai mạc triển lãm mỹ thuật “Hồn Việt”.

Ba gương mặt nghệ sĩ góp mặt tại triển lãm thể hiện sự đa dạng, chiều sâu và sức sáng tạo của mỹ thuật Việt Nam. Hoạ sĩ Nguyễn Minh Sơn, một trong những tên tuổi hàng đầu của hội hoạ đương đại, đã mang đến những bức phong cảnh ghi lại vẻ đẹp yên bình của quê hương. Với gam màu rực rỡ và nét cọ mạnh mẽ, tranh của ông không chỉ gợi cảm xúc mà còn khơi dậy niềm hoài niệm về thiên nhiên và cuộc sống Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạ sĩ Khổng Đỗ Duy đem tới những tác phẩm đậm chất tượng trưng và ước lệ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết học phương Đông. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần thiền định và bố cục độc đáo, khiến tranh của anh tạo nên không gian cân bằng, thấm đẫm hơi thở Á Đông.

Đặc biệt, nữ hoạ sĩ Vương Linh - người được mệnh danh là “đoá hồng” của mỹ thuật Việt Nam, thổi vào triển lãm nguồn sinh lực tươi mới. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sức sống mùa Xuân, tranh của chị giàu thi vị, đem lại cho người xem cảm giác an nhiên, lạc quan và căng tràn sức sống.