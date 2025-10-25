Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng

Theo kế hoạch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ phát biểu tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Việc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trực tiếp tham dự được đánh giá là minh chứng cho sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với sáng kiến do Việt Nam đăng cai, cũng như ghi nhận đóng góp của Hà Nội trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng không gian mạng an toàn và có trách nhiệm.
- Các đoàn đại biểu đến tham dự
“Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức từ ngày 25-26/10 tại thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.
Trong khuôn khổ Lễ mở ký công ước dự kiến sẽ diễn ra Phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.