Khai mạc 'Lễ hội Phở Việt Nam 2025' tại Singapore

Lễ hội do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với một số đơn vị chức năng tổ chức. Đây là lần đầu tiên, món Phở - biểu tượng ẩm thực Việt Nam - được giới thiệu trong một lễ hội chuyên biệt tại Singapore, mở ra cơ hội quảng bá văn hóa, ẩm thực và xúc tiến thương mại giữa hai nước.
Với chủ đề “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, sự kiện tôn vinh Phở như “sứ giả văn hóa”, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore.
|Phở Việt Nam được giới thiệu đến đông đảo du khách. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Desmond Choo, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore, nguyên Quận trưởng Quận Đông Bắc, cho rằng Phở không chỉ là món ăn được yêu thích mà còn kể câu chuyện về gia đình, di sản và nghị lực của người Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Phở phản ánh cách văn hóa Việt Nam nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời cho thấy những điều giản dị cũng có thể kết nối con người vượt qua biên giới”.
Theo ông Choo, chủ đề lễ hội thể hiện chính xác tình hữu nghị giữa Singapore và Việt Nam - mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, chia sẻ khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai hợp tác bền chặt.
Lễ hội diễn ra tại khu phức hợp thương mại với không gian ẩm thực Việt Nam phong phú, giới thiệu Phở “chính hiệu” do các nghệ nhân, đầu bếp hàng đầu chế biến, cùng các món truyền thống như bánh mì, nem rán… Bên cạnh đó là khu trưng bày hình ảnh, sản phẩm nông sản, gia vị, dịch vụ du lịch cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, mang đến cho công chúng Singapore trải nghiệm sinh động về văn hóa Việt Nam.
Điểm nhấn của lễ hội là diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Singapore, quy tụ khoảng 150 doanh nghiệp hai nước. Các hoạt động tọa đàm, kết nối trực tiếp giúp doanh nghiệp tăng cường trao đổi, mở rộng cơ hội hợp tác song phương.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết, Lễ hội Phở Việt Nam 2025 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việc tổ chức lễ hội tại Our Tampines Hub – khu dân cư tích hợp lớn nhất Singapore – góp phần lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt và gắn kết cộng đồng người Việt tại đây.
Sự kiện diễn ra trong hai ngày 18 - 19/10.