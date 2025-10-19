Khai mạc 'Lễ hội Phở Việt Nam 2025' tại Singapore

Lễ hội do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với một số đơn vị chức năng tổ chức. Đây là lần đầu tiên, món Phở - biểu tượng ẩm thực Việt Nam - được giới thiệu trong một lễ hội chuyên biệt tại Singapore, mở ra cơ hội quảng bá văn hóa, ẩm thực và xúc tiến thương mại giữa hai nước.

Với chủ đề “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, sự kiện tôn vinh Phở như “sứ giả văn hóa”, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore.