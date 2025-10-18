Khai mạc Lễ hội Đức 2025 tại Hà Nội

|Lễ hội Đức 2025 được tổ chức tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm có sự tham dự của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Thành Long)
Lễ hội được tổ chức với chủ đề “Kỷ niệm hợp tác phát triển chung” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức (23/9/1975 – 23/9/2025).
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth,bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia từ trước tới nay, đồng thời giới thiệu về các hoạt động ý nghĩa diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội.
|Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)
“Lễ hội Đức hôm nay là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi mong muốn đưa các hoạt động kỷ niệm đến nhiều địa phương khác nhau, chứ không chỉ tập trung ở Hà Nội”, bà Helga Margarete Barth nhấn mạnh.
Trong bài phát biểu, Đại sứ khẳng định trong hơn ba thập kỷ qua, hợp tác phát triển của Đức tại Việt Nam đã đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước vì lợi ích của người dân Việt Nam – từ những hỗ trợ ban đầu về an sinh xã hội cho đến trọng tâm hiện nay là ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng bền vững.
Thông qua Lễ hội, Đại sứ mong muốn thể hiện được bức tranh toàn diện của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, được phản ánh qua các hoạt động đa dạng. Đặc biệt Lễ hội năm nay quy tụ tới gần 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức trong nhiều lĩnh vực tham gia lễ hội từ kinh tế,văn hóa, khoa học cho đến thể thao.
|Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thành Long)
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được tham dự Lễ hội Đức 2025 ngay giữa lòng Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến.
Thứ trưởng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đã cùng nhau trải qua nửa thế kỷ hợp tác bền chặt trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, khoa học và phát triển bền vững.
“Lễ hội Đức hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng thưởng thức và trải nghiệm văn hóa, mà còn là biểu tượng sống động của tình hữu nghị Việt Nam – Đức”, Thứ trưởng khẳng định.
Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần sáng tạo, cởi mở và truyền cảm hứng mà lễ hội mang lại thông qua các hoạt động phong phú như Chuyến xe hướng nghiệp, Khối lập phương kỳ diệu cùng các chương trình thể thao, âm nhạc, ẩm thực đặc trưng của Đức.
|Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Helga Margarete Barth ký tên và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Long)
“Tại Hà Nội - Thành phố đã được UNESCO vinh danh là 'Thành phố vì hòa bình', tôi mong muốn hai nước chúng ta tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới, cùng ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, dịch bệnh... trong bối cảnh thế giới hiện nay”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Các chương trình của lễ hội sẽ bắt đầu từ 9h sáng ngày 18/10 kéo dài đến 19/10 tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm với các hoạt động hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực. Lễ hội mở cửa tự do đón chào tất cả công chúng tới tham dự và trải nghiệm.
Một số hình tại tại Lễ khai mạc:
|Tiết mục hợp xướng "Horch, was kommt von draußen rein" do nhóm sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Thành Long)
|Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng Đại sứ Helga Margarete Barth tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đức 2025. (Ảnh: Thành Long)