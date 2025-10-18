Khai mạc Lễ hội Đức 2025 tại Hà Nội

“Lễ hội Đức hôm nay là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi mong muốn đưa các hoạt động kỷ niệm đến nhiều địa phương khác nhau, chứ không chỉ tập trung ở Hà Nội” , bà Helga Margarete Barth nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth,bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia từ trước tới nay, đồng thời giới thiệu về các hoạt động ý nghĩa diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội.

Trong bài phát biểu, Đại sứ khẳng định trong hơn ba thập kỷ qua, hợp tác phát triển của Đức tại Việt Nam đã đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước vì lợi ích của người dân Việt Nam – từ những hỗ trợ ban đầu về an sinh xã hội cho đến trọng tâm hiện nay là ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng bền vững.

Thông qua Lễ hội, Đại sứ mong muốn thể hiện được bức tranh toàn diện của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, được phản ánh qua các hoạt động đa dạng. Đặc biệt Lễ hội năm nay quy tụ tới gần 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức trong nhiều lĩnh vực tham gia lễ hội từ kinh tế,văn hóa, khoa học cho đến thể thao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được tham dự Lễ hội Đức 2025 ngay giữa lòng Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến.