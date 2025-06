Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada

Đây là hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên G7 nhóm họp kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền và cũng là dịp để nhóm G7 tái khẳng định vai trò ổn định toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức.

Hội nghị G7 khai mạc tại Canada. Ảnh: Africa Business

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, ông đã đưa ra những ưu tiên trong chính sách bảo vệ nước Mỹ, trong đó có các chính sách thuế quan mới khiến các quốc gia phải chủ động thích ứng để giảm thiểu tác động, tận dụng cơ hội để tiếp tục tăng trưởng. Những biện pháp thuế quan đã khiến quan hệ giữa Mỹ với Canada, Đức và các nước đồng minh khác của Mỹ căng thẳng. Nhiều nước thành viên G7, trong đó có Nhật Bản xem hội nghị lần này chính là cơ hội để đàm phán thuế quan với Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa nhấn mạnh: "Thuế quan đã được áp dụng đối với ô tô, phụ tùng ô tô, thép và nhôm, và một số trong số đó đã tăng gấp đôi lên 50% cùng với thuế quan chung là 10%. Những điều này đang gây ra tổn thất hàng ngày đáng kể đối với nền kinh tế Nhật Bản. Chúng tôi sẽ yêu cầu cả hai nhà lãnh đạo xem xét mức độ tiến triển của các cuộc đàm phán thuế quan giữa Nhật Bản và Mỹ và theo nghĩa đó, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 là ưu tiên hàng đầu đối với những người trong chúng tôi đang đàm phán".

Bên cạnh đó, kinh tế toàn cầu cũng đang đối mặt những bất ổn như lạm phát, chiến tranh thương mại, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong khi đó, tham vọng về khí hậu cũng đang đứng trước nguy cơ suy yếu ở một số quốc gia, ngay cả khi thiên tai, hạn hán gây tổn hại nghiêm trọng cho cộng đồng và nền kinh tế. Chưa kể, cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học cũng tác động xấu đến nông nghiệp, nghề cá và du lịch ở nhiều quốc gia, làm suy yếu an ninh lương thực và sinh kế của người dân.

Theo đánh giá của giới phân tích, trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 năm nay được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, thử thách sự gắn kết nội khối và cũng là cơ hội để tạo động lực cho G7, sau nửa thế kỷ hoạt động, chuyển mình để thích ứng tốt hơn với biến chuyển của thời đại.

Ông Rob Huebert - Giám đốc trung tâm an ninh quân sự và nghiên cứu chiến lược tại đại học Calgary, Mỹ nhấn mạnh: "Vấn đề lớn đầu tiên là, bạn phản ứng thế nào với cuộc khủng hoảng kinh tế do một trong những thành viên của mình trong G7 tạo ra? Chúng ta luôn thấy G7 phản ứng với các áp lực và khủng hoảng kinh tế bên ngoài. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua hiện nay là do người Mỹ gây ra với thuế quan. Bản chất thay đổi của chiến tranh và môi trường an ninh quốc tế nói chung cũng đang thay đổi. Trong bối cảnh đó, G7 phải làm thế nào để giải quyết những thách thức kinh tế mà không nhất thiết phải nói rằng toàn bộ vấn đề là thuế quan của Mỹ? Đó sẽ là vấn đề nan giải khi G7 có thể tiến về phía trước".

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này có sự tham dự của 7 lãnh đạo quốc gia thành viên, trong đó có sự tham dự lần đầu của Thủ tướng nước chủ nhà Mark Carney, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, nước chủ nhà Canada còn mời lãnh đạo Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Brazil, Mexico, Nam Phi, Ukraine… tham dự hội nghị.

Trước thềm hội nghị, nước chủ nhà Canada đã công bố những mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là tăng cường hòa bình và an ninh toàn cầu, bao gồm việc chống lại sự can thiệp của nước ngoài và tội phạm xuyên quốc gia, cải thiện khả năng ứng phó với cháy rừng.

Ngoài các ưu tiên trên, các cuộc thảo luận khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 lần này còn hướng đến giải quyết vấn đề Ukraine và các khu vực xung đột khác trên thế giới, hướng tới tương lai thu hút các đối tác ngoài G7 cùng xây dựng các giá trị chung. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, hội nghị thượng đỉnh G7 lần này cũng là cơ hội để Canada hợp tác với các đối tác tin cậy nhằm đối mặt với những thách thức bằng sự đoàn kết, mục tiêu và sức mạnh.

Những ưu tiên của nước chủ nhà Canada tiếp tục cho thấy quyết tâm của nhóm G7 nhằm khẳng định vai trò dẫn đầu trong xử lý các vấn đề cấp bách, trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng trên toàn cầu, với lạm phát, gánh nặng nợ cao và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng dai dẳng.