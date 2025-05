Khai giảng khóa học đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam

Chuyên gia nhấn mạnh, hệ thống AI an toàn không tự nhiên mà có và nguyên tắc cơ bản nhất khi phát triển hệ thống AI là không gây hại (do not harm). Từ đây, ông đề xuất 7 nguyên tắc đạo đức AI dựa trên tham khảo các nước và khu vực, bao gồm: hệ thống an toàn và hiệu quả; quyền riêng tư dữ liệu; bảo mật, tính bền vững và độ tin cậy; khả năng giải thích; trách nhiệm giải trình; tăng trưởng, phát triển bền vững và nâng cao phúc lợi; quyền tự chủ của con người.

Ông Đào Trung Thành - Phó Viện trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Giảng viên ABAII - nhấn mạnh hệ thống AI an toàn không tự nhiên mà có. Ảnh: BTC

Theo ông Thành, để phát triển hệ thống an toàn, hiệu quả, cần phát triển AI với sự tham gia của cộng đồng và chuyên gia, ưu tiên an toàn công cộng; chỉ sử dụng dữ liệu phù hợp và chính xác, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm; đảm bảo thử nghiệm và giảm sát liên tục, cung cấp đánh giá độc lập và báo cáo minh bạch để duy trì tính hiệu quả và an toàn của hệ thống AI.

Chia sẻ bên lề khóa học, bà Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc phát triển mạng lưới Tổ chức giáo dục InterEdu - Đối tác đào tạo toàn cầu của Microsoft tại Việt Nam, cho rằng đạo đức AI là chủ đề rất đáng quan tâm hiện nay. Giữa lúc người dùng AI đang gia tăng và khóa học về AI như “nấm mọc sau mưa”, khóa học về đạo đức AI chưa được quan tâm đúng mức, dù đây là vấn đề quan trọng, cốt lõi khi làm việc với AI.

Bà xem khóa học là cơ hội để học hỏi và có cái nhìn bài bản về đạo đức AI, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và từ các tổ chức đang thực hành, triển khai thực tế.

“Chúng ta đều đang trong quá trình tìm hiểu về AI và phải đón nhận nó với tâm thể học tập cởi mở, bắt từ bước đi nhỏ, đúng và bền bỉ, không dừng bước”, bà nêu quan điểm.