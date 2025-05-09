Khai giảng đặc biệt giữa đại ngàn, nơi chỉ có 34 em ngồi học dựa lưng vào nhau

Sáng 5/9, cùng với cả nước, 34 học sinh ở điểm Trường Tiểu học Phú Gia, phần lớn là con em dân tộc thiểu số, tham dự khai giảng trong bộ đồng phục trắng tinh khôi. Dù thiếu thốn đủ bề, buổi lễ vẫn diễn ra trang trọng, ấm cúng, với đầy đủ nghi thức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Thầy trò điểm Trường Tiểu học Phú Gia tại bản Phú Lâm trong lễ khai giảng sáng nay. Ảnh: Đậu Tình

Thầy Lê Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia, cho biết năm học này điểm trường đón 34 học sinh, trong đó có 6 em lớp 1; 2 em lớp 2; 8 em lớp 3 và 18 em lớp 4 và lớp 5. Phần lớn các em được ông bà nuôi dạy do bố mẹ đi làm ăn xa.

Sáng nay, từ sớm, các em đã được ông bà đưa đến dự khai giảng trong niềm háo hức sau kỳ nghỉ hè dài.